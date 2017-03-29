اليوم.. السيسي يشارك في القمة العربية بالأردن

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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية العادية الـ28، التي ستنعقد في منطقه البحر الميت بالأردن، في حضور غير مسبوق لزعماء العرب، وهو تمثيل يفوق ما شهدته خلال الأعوام الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتناول القمة في جدولها الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بفلسطين وسوريا واليمن وليبيا والأزمة السورية بكل مدخلاتها، وما تردد مؤخرا من مقترحات بعودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية والمطالبة العراقية الرسمية بذلك.

وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وخلال الجلسة الافتتاحية يتسلم العاهل الأردني عبدالله الثاني، رئاسة القمة من رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز. كما يعقد القادة العرب جلسة مغلقة لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم العالم العربي.

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ويحضر الجلسة الصباحية أمين عام الأمم المتحدة أننونيو جويتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.