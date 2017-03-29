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فيديو.. مصطفى حسني يحذر من خطورة «العشم الزائد»

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فيديو.. مصطفى حسني يحذر من خطورة «العشم الزائد» فيديو.. مصطفى حسني يحذر من خطورة «العشم الزائد»

التحرير

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حذر مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، من الإكثار في «العشم» بين الأصدقاء والمقربين والجيران، مما يجعل الشخص يخترق خصوصيات الآخرين الذين يحبهم ويحبونه، وينسى معهم طرق وأساليب المعاملة الحسنة والذوق فيها، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي ألغت شيء يسمى الخصوصيات.

وقال حسني، خلال برنامج «فكر» على فضائية «النهار»، إن 90% من المعاملات اليومية للإنسان تكون مع المقربين بين الأب والأم والإخوة والأهل والجيران والأصدقاء والزوجة والأولاد، وهي علاقات طويلة الأجل ويسيطر عليها «العشم»، وهو الظن الدائم بأننا نتحمل بعضنا ونعذر بعضنا، لكن حينما يزيد يكون عشمًا مرضيًا، هنا تصل لمرحلة الحب، بفهم تفاصيل المقربين.

واستشهد الداعية الإسلامي، خلال حديثه، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا». 

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وتابع حسني، أننا نتعلم من هذه الآية الكريمة الاستئذان وعدم اختراق الخصوصيات، منوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك وإلا فارجع»، وهذا يوجهنا وينصحنا بالعشم المنضبط، وهذا ما نتطلبه في وقتنا هذا مع استخدام الكلمات الجميلة والمعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة والود والاحترام.

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التحرير

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