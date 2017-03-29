مؤسسة القادة تكرم المرأة المصرية في الدقهلية

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تنظم مؤسسة القادة بمحافظة الدقهلية احتفالية، اليوم الأربعاء، الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار بمدينة المنصورة لتكريم المرأة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وبحضور الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، ومايسة العشماوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور أحمد الشريف، الأمين العام للمؤسسة، والدكتور محمد غيده، نائب الأمين العام، وسناء الشربيني، المشرف العام على قطاع وسط الدلتا وأعضاء هيئة مكتب المؤسسة بالدقهلية، والمستشار فرج حموده، رئيس مجلس إدارة نادي الحوار، وبعض أعضاء مجلس النواب.

وسيشهد الاحتفال حضور عدد من الفنانين ومنهم الفنانة حنان شوقي، والفنان عمرو رمزي، وسيتم خلال الحفل تكريم 10 قيادات نسائيه كما سيتم تكريم 15 أمًا، مقسمين أمهات شهداء وأمهات بديلة وزوجات شهداء وأمهات مرضى عن طريق شهادات تقدير وهدايا عينية ومادية، كما سيتم السحب على عمره من بين الـ15 أمًا، مقدمة من رجل الأعمال محمد عباس الإمام، مستشار مؤسسة القادة لتنمية الموارد.

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وسيتضمن برنامج الاحتفال والذى تقدمه الإعلاميه علياء الشناوي، فقرتي الإنشاد وفقرات غنائية بمشاركة المبدعين الصغار من مرضى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، وسيتم تقديم فقرات غنائية وعرض أعمالهم الفنية وأغانى كورال وعرض فيلم تسجيلى بسيط عن حالات الأمهات اللاتي سيتم تكريمهمن.