بلجيكي يتفوق على ميسي ونيمار.. 4 لاعبين الأكثر مراوغة في العالم

التحرير

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المهارة الفردية في لعبة كرة القدم قد تكون شيئًا مهمًا لدى اللاعبين في بعض الأوقات، التي تُجبرك على استخدامها للمرور نحو المرمى، فهي المفتاح السحري الذي بإمكانه أن يفك طلاسم أعقد الدفعات وتتفكك أمام التكتلات، ويسعى دائمًا المدربون على امتلاك لاعبين بمواصفات مهارية عالية، لما لهم من قدرة على حسم كثير من المباريات الصعبة والمعقدة.

ويشهد الموسم الحالي تفوق بعض اللاعبين في عدد المرواغات داخل الدوريات العالمية المختلفة؛ وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي، أفضل 4 لاعبين في أوروبا حصلوا على أكبر عدد من المرواغات منذ موسم 2013 /2014 حتى الآن.

إيدن هازارد

البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشليسي الإنجليزي، والذي تمكن من تنفيذ 521 كأثر اللاعبين مراوغة، ونجح في تسجيل 11 هدفا، وصنع 4 أهداف، في الموسم الحالي.

ليونيل ميسي

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جاء ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والذي تمكن من تنفيذ 516 كثاني اللاعبين الأكثر مراوغة، ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 25 هدفا، وصنع 9 أهداف، في الموسم الحالي.

نيمار دي سيلفا

البرازيلي نيمار، لاعب نادي برشلونة الإسباني، جاء في المرتبية الثالثة كأكثر اللاعبين مراوغة برصيد 450 مراوغة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، وصنع 12 هدفا، في الموسم الجاري.

روبيرتو فيرمينو

البرازيلي فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، هو رابع اللاعبين الأكثر مراوغة بـ381، ونجح فيرمينو في تسجيل 9 أهداف، وصنع 7 أهداف، في الموسم الحالي.