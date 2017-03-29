رفضت معاشرة شقيق زوجها جنسيا فقتلها بـ«ماسورة حديد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، من كشف غموض واقعة قتل ربة منزل داخل منزلها في عزبة طرباي التابعة لقرية شبراهور، دائرة مركز السنبلاوين.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط المباحث من كشف واقعة العثور علي دولت عبد الوهاب محمد "32 عامًا - ربة منزل"، ومقيمة

عزبة "طرباى التابعة لقرية شبراهور، جثة هامدة في منزلها متأثرة بإصابتها بكسر بعظام الوجه وجرح تهتكي بالجمجمة.

وتم وضع خطة بحث شاملة، أسفـرت عن أن وراء مقتل المجني عليها شقيق زوجها، "إبراهيم إبراهيم عبد الحليم، 45 عامًا - مبيض محارة"، والسابق اتهامه في 12 قضية "سرقة، سلاح، ضرب"، والمعروف عنه سوء السمعة

والسلوك.

استغــل المتهم تواجــد شقيقه زوج المجني عليها بالعمــل خارج البلاد وبدأ يظهر رغباتـــه الجنسية غير المشروعة تجاه المجنى عليها، والتي تمثلت في انتهاز حدوث مشادات كلامية بينها وبين والدة زوجها والمتهــم

وسيلة للتحرش بها وملامسة مناطق العفة بجسدها بصورة غير مبررة بحجة تأديبها لاهانتها لوالدته.

شاهد أيضا

ووصل بالمتهم الأمر أن طالبها صراحة برغبته في إقامة علاقة جنسية معها، إلا أن المجني عليها قامت بنهره الأمر الذي افقده الأمل فى إقامة تلك العلاقة، وحولها إلى رغبة في الانتقام منها.

وبتاريخ الواقعة وحال جلوس المتهم أمام منزله المقابل لمنزل المجني عليها مرت أمامه على نحو لــم تبدِ له اهتمام، مما أثار حفيظته واشتاط غضبًا، وما أن دلفت إلى داخل منزلها قام المتهم بالتقاط فورمة جبسية كانت بمدخل منزله مستغلاً خلو الطريق من المارة كونه بأطراف القرية، وهـوى بها على وجهها.

وحال سقوط المجني عليها أرضًا التقط ماسورة حديدية بمدخل منزلها والمعثور عليهما بجوار الجثة، وانهال بها على رأسها محدثًا الإصابات التي أودت بحياتها ثم غادر المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته

بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال مركز السنبلاوين لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة العامة.