«ارتفاع تكلفة الإنتاج وطول فترة التسعير» يهددان صناعة الأدوية في مصر

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تواجه صناعة الدواء فى مصر تحديات عديدة يترأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج وطول فترة تسجيل الدواء المنتج محليا، ونقص مصانع إنتاج الخامات.

ويستغرق إنشاء مصنع إنتاج الدواء فى مصر عدة سنوات فضلا عن طول فترة تسجيل وتسعير الأدوية المنتجة محليا، مما أدى إلى ندرة إنشاء مصانع محلية لإنتاج الأدوية، بحسب خبراء فى مجال الدواء.

قلة عدد مصانع الأدوية

قال الدكتور محي الدين حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بجمعيات اتحاد المستثمرين، إن مصر تعانى من قلة عدد مصانع الأدوية، حيث يوجد بها نحو 148 مصنع من بينهم 10 مصانع متعددة الجنسيات.

وأضاف حافظ، أن مصر بحاجة إلى مزيد من مصانع الأدوية لإنتاج ألبان الأطفال وأدوية الأورام والهرمونات والأمصال حتى تلبى احتياجات المصريين من الدواء، بالإضافة إلى الحاجة للتوسع فى إنشاء مصانع إنتاج الخامات الدوائية.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة مصرية للدواء تتبع رئاسة الوزراء، وتختص بوضع السياسات التشريعية الدوائية وتقوم بكل الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية فيما يتعلق بصناعة الأدوية.

وطالب رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، بإنشاء قانون لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار حافظ، إلى ضرورة ظهور قانون التجارة الإلكترونية والتكافؤ الحيوى للنور بما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفق الضوابط العالمية، مشيرا إلى ضرورة تبنى الأبحاث التطبيقية الجادة فى مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة للربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء.

ولفت إلى ضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، وذلك للمحافظة على التوازن بين التمثيل السوق للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة التى تحت الإنشاء.

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إنشاء هيئة مصرية للدواء

أكد الدكتور ماهر الدماطى رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للدواء، على أن وزارة الصحة تعتزم حاليا إنشاء هيئة تكون مسئولة عن صناعة الدواء فى مصر.

وأضاف الدماطى، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا فى عام ٢٠١٤، بأن تتولى وزارة الصحة تكوين مجموعات عمل لدراسة كيفية إنشاء هيئة للدواء فى مصر، مشيرا إلى أن مجموعة العمل غطت على جميع من له علاقة بالدواء والصيدلة فى جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن دراسات إنشاء هيئة سلامة الدواء، توصلت إلى أنه من الأفضل إنشاء هيئة للدواء منفصلة عن هيئة الغذاء أسوة بدول العالم، حيث يوجد فقط 7 دول لديها هيئة واحدة لسلامة الغذاء والدواء، بينما يوجد هيئة منفصلة للدواء وأخرى للغذاء فى باقى دول العالم.

ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة الحصول على تسهيلات بنكية

وأكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء فى مصر يعد أبرز المشكلات التى تعوق تصدير الدواء المصرى إلى دول الخارج وخاصة إفريقيا.

وأضاف جورج، أن صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية للتصدير ضمن المشكلات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، بالإضافة إلى جهل الشركات المصرية باحتياجات السوق الإفريقية من الأدوية، حيث تستهدف هذه الدول استيراد أدوية مضادة للإيدز والملاريا فى حين لا تنتج مصر هذه الادوية.

وأوضح أن الصادرات المصرية لدول إفريقيا 3.5 مليار دولار، لاتمثل سوى 1% من واردات إفريقيا، وتصل صادرات الصناعات الدوائية إلى إفريقيا نحو 60 مليون دولار.