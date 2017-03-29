أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

في واقعة غريبة || جزار يخطف ابنه بعد مروره بضائقة مالية ويطلب فدية 400 ألف جنيه

Google+ Print
في واقعة غريبة || جزار يخطف ابنه بعد مروره بضائقة مالية ويطلب فدية 400 ألف جنيه في واقعة غريبة || جزار يخطف ابنه بعد مروره بضائقة مالية ويطلب فدية 400 ألف جنيه

في واقعة طريفة وغربية إلى حدا كبير لجأ جزار لاختطاف نجله بعد مروره أزمة مالية مطالبا بدفع فدية مالية كبيرة، لكي يقنع أخواته ببيع قطعة أرض مملوكة لهم حصلوا عليها من الميراث.

وكان وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بأن المدعو “عبد العزيز أ. ع، جزار” قد حرر محضر يفيد بخطف نجله “عبد الرحمن، 10 سنوات” عقب توصيله لتلقي درس خصوصي، مضيفا أنه بعد ذلك تلقى اتصال من شخص يتحدث باللهجة الصعيدية وطلب منه دفع 400 ألف جنيه لإطلاق سراح ابنه.

 

وقد أثبتت تحريات المباحث أن وراء تلك الواقعة والد الطفل وشخص آخر يدعى “إسماعيل.ف، 30 عام”، وبإلقاء القبض على المتهمين اعترف الجزار بأنه اختلق قصة خطف نجله بالاتفاق مع المتهم الثاني ليجبر أشقائه على بيع قطعة أرض مملوكة لهم لاحتياجه للمال.

فيما أفاد المتهم الثاني أن في يوم الحادث استلم الطفل من والده وأخفاه في شقة بدائرة القسم، ثم اتصل بالمتهم الأول ليطلب منه الفدية، وعندما علم بتحريات المباحث ترك الطفل، كما أرشد عن الهاتف المستخدم في الواقعة وأمكن ضبطه بمسكنه.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار