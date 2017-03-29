في واقعة غريبة || جزار يخطف ابنه بعد مروره بضائقة مالية ويطلب فدية 400 ألف جنيه

سمر العشري

في واقعة طريفة وغربية إلى حدا كبير لجأ جزار لاختطاف نجله بعد مروره أزمة مالية مطالبا بدفع فدية مالية كبيرة، لكي يقنع أخواته ببيع قطعة أرض مملوكة لهم حصلوا عليها من الميراث.

وكان وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بأن المدعو “عبد العزيز أ. ع، جزار” قد حرر محضر يفيد بخطف نجله “عبد الرحمن، 10 سنوات” عقب توصيله لتلقي درس خصوصي، مضيفا أنه بعد ذلك تلقى اتصال من شخص يتحدث باللهجة الصعيدية وطلب منه دفع 400 ألف جنيه لإطلاق سراح ابنه.

وقد أثبتت تحريات المباحث أن وراء تلك الواقعة والد الطفل وشخص آخر يدعى “إسماعيل.ف، 30 عام”، وبإلقاء القبض على المتهمين اعترف الجزار بأنه اختلق قصة خطف نجله بالاتفاق مع المتهم الثاني ليجبر أشقائه على بيع قطعة أرض مملوكة لهم لاحتياجه للمال.

فيما أفاد المتهم الثاني أن في يوم الحادث استلم الطفل من والده وأخفاه في شقة بدائرة القسم، ثم اتصل بالمتهم الأول ليطلب منه الفدية، وعندما علم بتحريات المباحث ترك الطفل، كما أرشد عن الهاتف المستخدم في الواقعة وأمكن ضبطه بمسكنه.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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