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نسيان فوطة في حلق طفل تسببت في إنهاء حياته

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نسيان فوطة في حلق طفل تسببت في إنهاء حياته نسيان فوطة في حلق طفل تسببت في إنهاء حياته

المستشفيات الحكومية كانت ولا تزال أماكن للإهمال الطبي، وفي أحد المستشفيات التابعة لمحافظة الشرقية، وهو مستشفى أبو كبير العام حدث شيء يتكرر دائماً في المستشفيات وخاصة الحكومية نظراً للإهمال الموجود بها، وتعاني هذه المستشفيات من عجز في الأدوية والأجهزة الطبية، وحتى الأطباء، ولايوجد اهتمام بالمرضى المترددين على  هذه المستشفيات .

داخل مستشفى أبو كبير العام تمت إجراء عملية اللوز لطفل في الثالثة عشرة من عمره، وهذا النوع من العمليات ، وهي إستئصال اللوز يخضع لها الكثير من الأطفال يومياً دون خوف ، ولكن لسوء حظ الطفل محمد جهاد، نسي الطبيب الفوطة في حلقه، وساءت حالته وتدهورت فبماذ نسمي هذا التصرف الشنيع .

تسبب إهمال الطبيب في موت الطفل

اتهم والد الطفل الطبيبين  المتسببين في قتل الطفل والممرضة المتواجدة معهما في حجرة العمليات، وحرر محضر بالواقعة وأثبت تقرير الطب الشرعي صحة الواقعة، وأكد على نسيان الأطباء الفوطة في حلق الطفل، وتسببت في وفاته،وتوجهت النيابة للمستشفى ووجهت النيابة للمدعوين تهمة الإهمال، وأصدرت قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

 

المصدر:مصرفايف

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