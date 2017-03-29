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بالفيديو || "مدعي ابن النبي" كراماتي واضحة وشاهدها الكثيرون

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بالفيديو || "مدعي ابن النبي" كراماتي واضحة وشاهدها الكثيرون بالفيديو || "مدعي ابن النبي" كراماتي واضحة وشاهدها الكثيرون

قال عبد البديع السيد، المدعي أنه "ابن النبي"، إنه لم يرتكب أي ذنب،مشيرًا إلى أن جميع أهالي قريته يؤيدونه، ولا يختلف عليه إلا القليلون من أبناء قريته.

وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء" المُذاع على فضائية "دريم" أنه لا يتاجر بالدين بقوله إنه "ابن النبي"، مشيرًا إلى أنه يعلم مدى حرمانية من يردّد أحاديث كاذبة عن النبي.

وأوضح عبد البديع السيد، أن كراماته واضحة، وشاهدها الكثيرون، مشيراً إلى أنه ليس له في الجدل والشعوذة، بل يدعو الله، ويجمع الأحباب على ذكر الله.

 

المصدر:المواطن

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