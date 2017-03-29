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بالفيديو || “ عمرو أديب ” يطالب بتسريح مراسلي برنامجه على الهواء بسبب تقرير صادم !

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بالفيديو || “ عمرو أديب ” يطالب بتسريح مراسلي برنامجه على الهواء بسبب تقرير صادم ! بالفيديو || “ عمرو أديب ” يطالب بتسريح مراسلي برنامجه على الهواء بسبب تقرير صادم !

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من الوضع الذي تعيشه قرى ، بسبب المياه الملوثة، وعدم وجود صرف صحي بها، والتي أصبحت كارثة كبرى، تهدد حياة الملايين، وساعدت على انتشار الأمراض الفتاكة، التي تحصد أرواح المصريين، ليل نهار.

وعلق أديب على تقرير عرضه، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون”، عن معاناة 2000 مواطن غرب السكة الحديد بسوهاج؛ بسبب المياه الملوثة، قائلًا: «هذا الوطن لم يبدأ بعد»، لافتاً إلى أن مشكلة مصر الحقيقية، تكمن في الصرف الصحي والمياه، قائلاً: «أي حد يقدر يحسن من قرية، ويوفر لها مياه بدون طعم أو لون أو رائحة له الجنة.. الأطفال في قرى مصر الكلى بتاعتهم بايظة».

وفي موقف ساخر، طالب “أديب”، بتسريح فريق مراسلي برنامجه؛ بسبب التقارير الصادمة التي تعرض أمامه، مساء كل يوم، معلقاً: «مش قولت المراسلين بتوعنا يترفدوا.. كل ليلة ينكدوا علينا».

 

المصدر:مصرفايف

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