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وزير التموين || تعبئة السكر والزيت في عبوة بلاستيك واحدة لهذا السبب .. وهذا هو موقف فارق نقاط الخبز وللمواطن الحرية في الاختيار

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وزير التموين || تعبئة السكر والزيت في عبوة بلاستيك واحدة لهذا السبب .. وهذا هو موقف فارق نقاط الخبز وللمواطن الحرية في الاختيار وزير التموين || تعبئة السكر والزيت في عبوة بلاستيك واحدة لهذا السبب .. وهذا هو موقف فارق نقاط الخبز وللمواطن الحرية في الاختيار

قال وزير والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي أنه ليس هناك أي تغيير في موقف وزارة التموين في صرف فارق نقاط الخبز المجانية، وللمواطن الحرية في اختيار ما يشاء من سلع تصرف له مجانياً من قبل البدال التمويني.

وأشار الدكتور على المصيلحي أن وزارة التموين قامت باستطلاع أراء المواطنين في ربط السلع الاساسية على البطاقة التموينية وهي السكر والارز والزيت وإنه بناء على ذلك نتيجة ذلك الاستطلاع وإستجابة لشكاوي المواطنين من عدم توافر السلع الأساسية واحتياجاتهم الشديدة لها خاصة وما شهده العامين الأخيرين من أزمات في السكر والأرز والزيت ، فتم ربط تلك السلع الثلاث على حصة المواطن الشهرية للسلع التموينية وأصبح من حق كل مواطن أن يحصل على كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز أو أن يختار أياً منهما.

وأضاف وزير التموين بأنه تم تعبئة السكر والزيت معاً في عبوة بلاستيك لكون المواطن سيحصل على خصم على ذلك حيث سيحصل المواطن على كيلو السكر ب 8 جنيه بدلاً من 10.50 جنيه والزيت ب12 جنيه بدلاً من 15 أو 16 جنيه في الأسواق ، أما الأرز فللمواطن الحرية في الحصول على الأرز أو تركه، حيث أن الغالبية العظمي من المواطنين وخاصة في المناطق الريفية يقومون بتخزين الأرز بعد موسم الحصاد وبالتالي فهم ليسوا في حاجة إلى الأرز ولهم الحرية في ذلك.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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