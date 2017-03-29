بعد طفلة البامبرز || العناية الإلهية تنقذ طفلة 4 سنوات من الذبح بعد قيام ذئب بشري بسرقة “ حلقها ” وتمزيق ملابسها لاغتصابها والنيابة تكشف تفاصيل الجريمة

سمر العشري

بعد أيام قليلة من اغتصاب طفلة البامبرز، وفي حلقة جديدة من مسلسل اغتصاب الأطفال، وبحسب تحقيقات النيابة، قام سائق توك توك، بخطف طفلة في الحضانة تبلغ من العمر 4 سنوات، وضربها وأدخلها إلى التوك توك رغماً عنها وذهب بها إلى الأراضي الزراعية ليرتكب جريمته بعيداً عن أعين الناس.

حيث قام المجرم بسرقة قرطها الذهب، ومزق ملابسها من أجل اغتصابها وذلك بعد أن تحرش بها، ولكن مع صراخ الطفلة قام الأهالي بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا_ دمياط، بإنقاذها منه واستطاعاوا الإمساك بالمجرم، وسلموه إلى قسم الشرطة، وتم العثور معه على سكين وأقر بأنه أراد ذبحها بعد اغتصابه لإخفاء معالم جريمته، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2855 جنح مركز الزرقا، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقال والد الطفلة بنت الأربع سنوات، “أنا هتجنن ومش قادر أصدق اللى بيحصل اسمع فى التلفزيون عن اغتصاب طفلة صغيرة مازالت ترتدى البامبرز، ثم يتم اختطاف ابنتى، مطالبا بإعدام المتهم شنقا وفى ميدان عام حتى يكون عبرة لغير”، بينما قالت والدة الطفلة “بنت بريئة زى دى ماتعرفش أى حاجة يجرى لها كل ده”.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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