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بالفيديو و الصور || تفاصيل قطع يد شاب بالسيف على يد 5 أشخاص بالشرابية أمام أعين الجميع بعد اتهام أخيه بسرقة محمول

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بالفيديو و الصور || تفاصيل قطع يد شاب بالسيف على يد 5 أشخاص بالشرابية أمام أعين الجميع بعد اتهام أخيه بسرقة محمول بالفيديو و الصور || تفاصيل قطع يد شاب بالسيف على يد 5 أشخاص بالشرابية أمام أعين الجميع بعد اتهام أخيه بسرقة محمول

شهد حي الشرابية قيام 5 أشخاص بقطع يد شاب يدعى “أحمد طارق” بعد اتهام أخيه بسرقة هاتف محمول، وقالت “أمنية” شقيقة المجني عليه أنهم فوجئوا بهؤلاء الأشخاص يتهمون أخوها بالسرقة وحاولوا الاعتداء عليه داخل المنزل، وتعهد لهم والدها بإعادة الهاتف لهم إذا كان سرقه ابنه.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتحرير محضر رسمي ضد شقيقها وبالفعل تم القبض عليه، وبعد ساعات حضروا مجددا إلى المنزل حاملين الأسلحة البيضاء مطالبين والدها بإعادة الهاتف ولذلك حدثت مشادة كلامية بينهم وقاموا بالاعتداء على والدها وضرب شقيقها الثاني.

صورة المجني عليه نقلا من موقع مصر العربية

وأضافت أنه أثناء المشاجرة قطعوا يد شقيقها الأصغر في وسط الشارع بالسيف، قائلين:”ده جزاء اللي يسرق بنقيم عليه الحد.. وأي حد هيسرق أو هيعمل أي حاجة هيبقى جزاؤه كده”، وبعد ذلك جرت اشتباكات بين الشرطة والمتهمين الذين فروا هاربين.

وأشارت أمنية أن المستشفى الوحيدة التي استقبلت أخوها هي مستشفى معهد ناصر وتم حفظ يد أخوها بالثلاجة لحين حضور أحد الاستشاريين، لافتة أن النيابة العامة أفرجت عن أخوها المتهم بسرقة الهاتف المحمول بعدما ثبتت براءته.

وتابعت خالة المجني عليه”شوفت صف من الشباب واقف وشخص ماسك إيده وبيصرخ والدم بيسيل منها، والناس واقفة بتتفرج”، واختتمت بأن المتهمين يهددوهم للتنازل عن المحضر، قائلين:” هنأجَّر ناس يضربوكوا بالنار”.

المتهمين بعد القبض عليهم

وقد نجحت الداخلية في إلقاء القبض على المتهمين بتلك الواقعة، ومازال المتهم الرئيسي هاربا.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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