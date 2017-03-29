في 4 خطوات.. خالد الجندي يرسم الطريق إلى السعادة

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نصح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يرغب في السعادة، بأن يفصل 4 أمور عن بعضها البعض.

وطالب الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفهون» على فضائية «dmc»، بفصل الدعاء عن الإجابة، موضحًا أن الدعاء عبادة يثاب عليها المسلم ويحصل على أجره، وقد يؤخر الله تعالى الإجابة لأسباب يعلمها هو جل شأنه.

وأشار إلى ضرورة فصل السعي عن الرزق، فعلى المسلم أن يسعى للعمل، وعليه أن يعلم أن الرزاق بيد الخالق، مستدلًا على نصيحته بقول الله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (سورة الملك: 15)، موضحًا أن الآية تضمنت أمرين، الأول بالسعي، والثاني الأكل من الرزق، والأمران في الآية منفصلان.

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وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة فصل الأسباب عن النتائج، مشيرًا إلى أن الطبيب قد يجرى جراحة للمريض، ولكن الشافي هو الله -عز وجل-، مستدلًا على نصيحته بقول الله تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)» سورة الواقعة.

ونبه الشيخ خالد الجندي، على ضرورة فصل العمل عن القبول، فعلى المسلم أن يقيم العبادات من صلاة وصيام وحج، وأن يعلم أن القبول بيد الله تعالى، والواجب عليه هو أن يؤدي العبادة وينتظر النتائج يوم القيامة.