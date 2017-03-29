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«القوى العاملة» بالبرلمان: علاوة 10% للموظفين بحد أقصى 120 جنيها

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«القوى العاملة» بالبرلمان: علاوة 10% للموظفين بحد أقصى 120 جنيها «القوى العاملة» بالبرلمان: علاوة 10% للموظفين بحد أقصى 120 جنيها

التحرير

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قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان شهد مشادات حادة بين النواب ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بسبب إقرار العلاوة الاجتماعية، إذ رفض الوزير إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي 360»، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، على قناة «القاهرة والناس»، أنه تم الاستقرار على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها على الراتب الأساسي.

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وأشار النائب البرلماني، إلى أن مشروع القانون حدث فيه تعديل ولم يكن فيه ضم للعلاوة الخاصة، وذلك تم بعد موقف لجنة القوى العاملة بالمجلس واجتماعات عديدة عقدتها اللجنة.

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التحرير

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