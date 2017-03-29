بالصور || جريمة بشعة تهز الجيزة || عامل يعذب طفله الرضيع حتى الموت بتعليقه فى المروحة .. والسبب صادم !!

سمر العشري

في واقعة مؤلمة، تجرد عامل من كل مشاعر الإنسانية، وقام بتعذيب طفله الرضيع، صاحب الـ 3 أشهر، حتى الموت، وذلك بتعليقه فى المروحة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بمنطقة منشأة ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة منشأة ناصر، قد تلقى بلاغاً بوفاة طفل يبلغ من العمر 3 شهور وبالكشف عليه تبين وجود آثار تعذيب على جسده فارق على أثرها الحياة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لمتابعة التحقيق، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة والد الطفل “محمد.م” مقيم بمنطقة أبو النمرس.

شهادة والدة الطفل الرضيع

حيث قالت والدة الطفل إن زوجها دائم الاعتداء بالضرب على ابنها الرضيع بسبب بكائه، وكان يعذبه للكف عن البكاء داخل شقتهما بمنطقة أبو النمرس حتى تدهورت حالة الطفل، وقررت ترك المنزل والتوجه إلى منزل والدها بمنشأة ناصر ولكن بعد ساعات لفظ ابنها أنفاسه الأخيرة، واتهمت زوجها بتعذيبه، وتم الفور تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة وعرض الطفل على الطب الشرعى لتشريحه.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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