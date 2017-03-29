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مباحث التموين || تحذر المواطنين من تناول سندوتشات الحواوشي.. خاصةً هذا النوع منه

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مباحث التموين || تحذر المواطنين من تناول سندوتشات الحواوشي.. خاصةً هذا النوع منه مباحث التموين || تحذر المواطنين من تناول سندوتشات الحواوشي.. خاصةً هذا النوع منه

في ظل انتشار سندوتشات الحواوشي واللحوم مجهولة المصدر، في جميع أنحاء الجمهورية، وتزامناً مع انتشار اللحوم الفاسدة، والضربات التي توجهها مباحث بشكل شبه يومي، لتجار وجزاري ومطاعم اللحوم الفاسدة، حذر اللواء خالد فوزي مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، المواطنين من تناول سندويتشات الحواوشي رخيص السعر.

وجاء تحذير “فوزي”، من الحواوشي رخيص السعر، خلال لقائه ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TEN”، لأنه يؤثر على الصحة العامة، موضحا: «الإدارة تقوم بحملات أمنية على المطاعم؛ للتأكد من جودة اللحوم والأطعمة التي يتم تقديمها للمواطنين».

 

ونفى مدير إدارة التفتيش، ما تردد عن ضبط لحوم حمير، خلال الحملات التفتيشية على المطاعم، وأنه لم يحدث القبض على شخص يحمل 5 أكياس سكر في الشارع، لافتا إلى أنها كانت تصريحات صحفية، بها نوع من الدعابة.

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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