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بالفيديو || مفاجأة غير متوقعة .. تفاصيل اكتشاف مصنع مصري ينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال

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بالفيديو || مفاجأة غير متوقعة .. تفاصيل اكتشاف مصنع مصري ينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال بالفيديو || مفاجأة غير متوقعة .. تفاصيل اكتشاف مصنع مصري ينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال

أدلى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بتصريحات مثيرة بشأن أزمة لبن الأطفال، والتي ضربت خلال الشهور الماضية، وأثارت ضجة كبيرة وقتها، مما دفع بعض الأمهات والمواطنين، لتنظيم فاعليات وتظاهرات، تطالب بسرعة حل الأزمة، الأمر الذي ترتب عليه، ارتفاع سعر عبوة اللبن.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، إن الوزارة عاشت مشكلة ألبان الأطفال منذ بدء عمل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الحالي، مشيراً إلى أنه تم إجراء مناقصة لـ18 مليون عبوة لبن أطفال.

 

اكتشاف مصنع مصري ينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن مفاجأة غير متوقعة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة لم يكن لديها أي علم بوجود مصنع ينتج لبن الأطفال في مصر، وأنها فوجئت بوجود مصنع لبن أطفال مطابق للمواصفات، وحاصل على اعتمادات المعهد القومي للتغذية، مشيرا إلى أن الأمر يدعو للدهشة.

وأكد أن المصنع ينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال، حيث يمكن له تغطية احتياجات مصر السنوية بعدد 18 مليون عبوة، وأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، زارت المصنع في عهد تولي أحمد نظيف، رئاسة الحكومة.

 

المصدر:مصرفايف

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