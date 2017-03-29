بالفيديو و الصور || “ كارثة كبرى تهدد النساء ” حمالات صدر تسبب السرطان .. شاهد ماذا وجدوا بها

سمر العشري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة لتوعية النساء من كارثة حقيقية تصيب الكثير منهمن بمرض سرطان الثدي، دون أن يشعرن بشئ، ولا شك أن مثل هذه الأفعال مقصودة لنشر الأمراض بين المصريين.

حيث تم اكتشاف حمالات صدر ، يحتوي بعضها علي أكياس بها مادة مسرطنة تسبب سرطان الثدي، حيث قامت بعض السيدات بفتح حمالة الصدر بواسطة “مقص”، فتم إيجاد كيس بها يحوي مادة زيتية بلون أحمر داكن.

لذلك قام النشطاء بنصح السيدات بعمل تجربة بسيطة علي حمالة الصدر قبل ارتداءها، وهذه النصائح هي:

**أخذ دبوس وثقب حمالة الصدر من جميع الاتجاهات من الداخل والخالرج فإذا أظهرت مادة تخرج منها فلا ترتديها واعلمي أن بها مادة مسرطنة.

**في حالة شراءها يجب غسلها أولاً غسلاً جيداً قبل الاستعمال

المصدر:مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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