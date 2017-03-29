أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

بالفيديو و الصور || “ كارثة كبرى تهدد النساء ” حمالات صدر تسبب السرطان .. شاهد ماذا وجدوا بها

Google+ Print
بالفيديو و الصور || “ كارثة كبرى تهدد النساء ” حمالات صدر تسبب السرطان .. شاهد ماذا وجدوا بها بالفيديو و الصور || “ كارثة كبرى تهدد النساء ” حمالات صدر تسبب السرطان .. شاهد ماذا وجدوا بها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة لتوعية النساء من كارثة حقيقية تصيب الكثير منهمن بمرض سرطان الثدي، دون أن يشعرن بشئ، ولا شك أن مثل هذه الأفعال مقصودة لنشر الأمراض بين المصريين.

حيث تم اكتشاف حمالات صدر ، يحتوي بعضها علي أكياس بها مادة مسرطنة تسبب سرطان الثدي، حيث قامت بعض السيدات بفتح حمالة الصدر بواسطة “مقص”، فتم إيجاد كيس بها يحوي مادة زيتية بلون أحمر داكن.

 

لذلك قام النشطاء بنصح السيدات بعمل تجربة بسيطة علي حمالة الصدر قبل ارتداءها، وهذه النصائح هي:
 **أخذ دبوس وثقب حمالة الصدر من جميع الاتجاهات من الداخل والخالرج فإذا أظهرت مادة تخرج منها فلا ترتديها واعلمي أن بها مادة مسرطنة.
 **في حالة شراءها يجب غسلها أولاً غسلاً جيداً قبل الاستعمال

5-40.jpg6-45.jpg7-26.jpg

1-526.jpg

 

المصدر: فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017