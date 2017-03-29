ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 29/3/2017 بالأسواق

سمر العشري

ارتفعت أسعار الدواجن فى مصر بشكل كبير بعد انخفاضها فى الأسابيع الماضية على غرار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر هذه الفترة، حيث يترتب عليها اختلاف أسعار الدواجن فى مصر بصفة يومية واختلافها ايضًا من منطقة لأخرى طبقًا للتسعيرة التي يقدمها التجار والمصاريف التى تحتاجها الدورة الواحدة تربية وإنتاج الدجاج، والتى فى نفس الوقت لا تتناسب جملة وتفصيلاً مع المواطن المصري الذى لا يملك سوى دخله البسيط والذين ينتمون إلى فئة محدودي الدخل .

آخر الأسعار كما وردت بالأسواق اليوم الأربعاء :

اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه.

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 28 إلى 35 جنيه.

وصل سعر كيلو كبد الدجاج: 40 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدى : من 29 إلى 45 جنيه.

تراوح سعر كيلو الأرانب : من 45 إلى 54 جنيه.

تراوح سعر كيلو البط : من 30 إلى 45 جنيه.

وصل اللحم الساسو: وصل سعر الكيلو من إلى 33 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الابيض اليوم 8 إلى 8.50 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم من 5 إلى 5.25 .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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