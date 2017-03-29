أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٩.٠٧٤٥
|٥٩.٤٤١٣
|03/29 1:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤١٦
|٤٧.٩٨٦٦
|03/29 1:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٣٢
|٤٦.٩٨٩٥
|03/29 1:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨١
|03/29 1:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٤
|03/29 1:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٦
|٤.٨٢٤
|03/29 1:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٤١٦٥
|٢٥.٤٩٨٢
|03/29 1:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤٥٨٦
|٢٢.٧٥٨٤
|03/29 1:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦١٣٢
|٢.٦٤٤٦
|03/29 1:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.١٢
|٢.١٤٧
|03/29 1:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٤٣١
|٢.٠٦٤٦
|03/29 1:00 ص
|يورو
|١٩.٤٣٤٦
|١٩.٦٧٢١
|03/29 1:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.١٨٩٢
|١٨.٣٩٢٦
|03/29 1:00 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/29 1:00 ص
|ين ياباني
|١٦.١٧٨٣
|١٦.٤٢٦٩
|03/29 1:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٦٩٤٤
|١٣.٨١٧٩
|03/29 1:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٥٧٩
|١٣.٥٧٨٧
|03/29 1:00 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads