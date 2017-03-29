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أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٧٤٥ ٥٩.٤٤١٣ 03/29 1:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤١٦ ٤٧.٩٨٦٦ 03/29 1:00 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٩٥ 03/29 1:00 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/29 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/29 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٦ ٤.٨٢٤ 03/29 1:00 ص
دينار أردني ٢٥.٤١٦٥ ٢٥.٤٩٨٢ 03/29 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٥٨٦ ٢٢.٧٥٨٤ 03/29 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦١٣٢ ٢.٦٤٤٦ 03/29 1:00 ص
كرون نرويجي ٢.١٢ ٢.١٤٧ 03/29 1:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٤٣١ ٢.٠٦٤٦ 03/29 1:00 ص
يورو ١٩.٤٣٤٦ ١٩.٦٧٢١ 03/29 1:00 ص
فرنك سويسري ١٨.١٨٩٢ ١٨.٣٩٢٦ 03/29 1:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/29 1:00 ص
ين ياباني ١٦.١٧٨٣ ١٦.٤٢٦٩ 03/29 1:00 ص
دولار استرالي ١٣.٦٩٤٤ ١٣.٨١٧٩ 03/29 1:00 ص
دولار كندي ١٣.٤٥٧٩ ١٣.٥٧٨٧ 03/29 1:00 ص

 

المصدر:مصر365  

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