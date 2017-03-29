أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب عن اكتشاف وزير الصحة لمصنع الألبان صدفة: «حاجة تنقط وتخلينا نلطم»

Google+ Print
أديب عن اكتشاف وزير الصحة لمصنع الألبان صدفة: «حاجة تنقط وتخلينا نلطم» أديب عن اكتشاف وزير الصحة لمصنع الألبان صدفة: «حاجة تنقط وتخلينا نلطم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس اكتشاف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة مصنع لألبان الأطفال في ، لافتًا إلى أنه خلال جولة للوزير  في العاشر من رمضان، اكتشف أن وجود مصنع «لاكتو مصر»، الذي يُنتج لبن الأطفال، ويتم تصديره لهولندا والعديد من الدول العربية والإفريقية لمطابقته للمواصفات العالمية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، أن المصنع ينتج 35 مليون علبة لبن أطفال في حين يحتاج السوق المصري لـ15 مليون علبة فقط، ومع ذلك يتم تصدير إنتاجه لهولندا، موضحًا أن المصنع تم افتتاحه في عام 2000 وتوقف عن ضخ منتجاته للسوق المصري منذ عام 2004.

وتابع: «طيب طالما اكتشفتم وجود مصنع ألبان فجأة والحكومة مكنتش عارفة بوجوده، طيب ما تدورولنا على مفاعل نووي، أكيد عندنا مفاعل نووي ومحدش عارفه، دوروا على جوجل جائز يطلع موجود بدّل ما نصرف 25 مليار دولار على مفاعل الضبعة ويطلع عندنا واحد في الأخر، أكيد المفاعل موجود بينا، بس أنتوا دوروا عليه».

شاهد أيضا

وأكد أديب، أن اكتشاف وزارة الصحة لمصنع ألبان الأطفال بهذه الطريقة في ظّل معاناة أطفالنا «حاجة تنقط وتخلينا نلطم»، مستكملًا: «ده فساد وفرص ضائعة غير مستغلة، لبن الأطفال يعد أمن قومى وإحنا منذ 2004 قافلين على هذا المصنع مياه ونور».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017