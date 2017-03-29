أديب عن اكتشاف وزير الصحة لمصنع الألبان صدفة: «حاجة تنقط وتخلينا نلطم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس اكتشاف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة مصنع لألبان الأطفال في مصر، لافتًا إلى أنه خلال جولة للوزير في العاشر من رمضان، اكتشف أن وجود مصنع «لاكتو مصر»، الذي يُنتج لبن الأطفال، ويتم تصديره لهولندا والعديد من الدول العربية والإفريقية لمطابقته للمواصفات العالمية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، أن المصنع ينتج 35 مليون علبة لبن أطفال في حين يحتاج السوق المصري لـ15 مليون علبة فقط، ومع ذلك يتم تصدير إنتاجه لهولندا، موضحًا أن المصنع تم افتتاحه في عام 2000 وتوقف عن ضخ منتجاته للسوق المصري منذ عام 2004.

وتابع: «طيب طالما اكتشفتم وجود مصنع ألبان فجأة والحكومة مكنتش عارفة بوجوده، طيب ما تدورولنا على مفاعل نووي، أكيد عندنا مفاعل نووي ومحدش عارفه، دوروا على جوجل جائز يطلع موجود بدّل ما نصرف 25 مليار دولار على مفاعل الضبعة ويطلع عندنا واحد في الأخر، أكيد المفاعل موجود بينا، بس أنتوا دوروا عليه».

شاهد أيضا

وأكد أديب، أن اكتشاف وزارة الصحة لمصنع ألبان الأطفال بهذه الطريقة في ظّل معاناة أطفالنا «حاجة تنقط وتخلينا نلطم»، مستكملًا: «ده فساد وفرص ضائعة غير مستغلة، لبن الأطفال يعد أمن قومى وإحنا منذ 2004 قافلين على هذا المصنع مياه ونور».