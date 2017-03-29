بالفيديو.. نجل عبدالناصر: «اللي يجي على والدي ربنا هيفضحه»

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قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس جمال عبد الناصر، إن مجرد سؤاله عن حضور السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين، ورقصه بحفل زفاف نجل الدكتورة منى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، «بمثابة إهانة للراحل نفسه وليس لأبنائه».

وأضاف عبد الحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية «النهار»، أن «الجميع يعرف من هو جمال عبد الناصر، وما قام به من تضحيات وبطولات»، مشيرًا إلى أن «السفير الإسرائيلي خرج ولم يعد، منذ سبع شهور، ويستحيل أن يتواجد في مكان فيه صورة لعبد الناصر حتى، والسفير ده أصلًا كائن بغيض».

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وتابع: «دول بيترعبوا طول عمرهم من بس صورته، قيادات إسرائيل بعد موته قالوا إنه أكبر عدو لنا، مينفعش يا جماعة الكلام في موضوع زي ده أصلًا، إسرائيل ستظّل دائمًا هي العدو الأول، وهي من وراء داعش، وهي المستفيد الوحيد من كل ما يحدث في المنطقة، واللي يجي على عبد الناصر ربنا هيفضحه».