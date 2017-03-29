عمرو أديب عن حملة مقاطعة السمك: «خليه يعفن.. وأكل الجمبري حرام»

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، عن سعادته الشديدة بتدشين أهالي الإسكندرية حملة «خليها تعفن»، والتي تهدف لمقاطعة شراء الأسماك من التجار للمغالاة في سعره.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «On e»: «خلي السمك يعفن فعلًا، ليه السمك يغلي بهذه الطريقة، البلطي يرتفع من 15 إلى 35، والبوري من 35 إلى 55 جنيهًا، ده غير الجمبري والقشريات أم 500 جنيه، دي حاجات مستفزّة وحرام أكلها، أنا بفتي بحرمانية أكل الجمبري بهذا السعر».

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أضاف: «هي السمكة البلطي إيه اللي زاد عليها؟ جرالها إيه؟ ده أنت لا بتأكلها ولا بتشربها وربك هو اللي بيعمل كده، خلوه يعفن بقى، والسمك بدأ يعفن فعلًا».