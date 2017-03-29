سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29/3/2017 و توقعات بانخفاض سعر الحديد

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه سوف يتم خفض أسعار الحديد فى مصر فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .
حيث جاءت تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة السيد "أحمد الزيني" ، أن تراجع الأسعار فى مستلزمات الإنتاج الخاصة بالحديد والصلب والذى قد تراجعت قد وصلت أسعار الخردة فيها إلى 2855 دولار وذلك بالنسبة للطن الواحد، بعد أن كان وصل سعر الطن فى الحديد الخاص بالخردة إلى 300 دولار، كما وصل سعر البليت الآن إلى 415 دولار بعد ان كان قد وصل إلى 430 دولار أمريكي .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|728 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|713 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|703 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|710 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|730 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|715 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|700 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|710 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|733 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|700 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|غير متاح
|أسمنت سيناء
|سيناء
|710 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|723 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|730 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|735 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|698 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|735 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|698 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|720 جنية
|السويدي
|السويدي
|728 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|710 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|700 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads