سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29/3/2017 و توقعات بانخفاض سعر الحديد

سمر العشري

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه سوف يتم خفض أسعار الحديد فى مصر فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .

حيث جاءت تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة السيد "أحمد الزيني" ، أن تراجع الأسعار فى مستلزمات الإنتاج الخاصة بالحديد والصلب والذى قد تراجعت قد وصلت أسعار الخردة فيها إلى 2855 دولار وذلك بالنسبة للطن الواحد، بعد أن كان وصل سعر الطن فى الحديد الخاص بالخردة إلى 300 دولار، كما وصل سعر البليت الآن إلى 415 دولار بعد ان كان قد وصل إلى 430 دولار أمريكي .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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