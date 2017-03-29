أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29/3/2017 و توقعات بانخفاض سعر الحديد

Google+ Print
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29/3/2017 و توقعات بانخفاض سعر الحديد سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29/3/2017 و توقعات بانخفاض سعر الحديد

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه  سوف يتم خفض الحديد فى فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .

حيث جاءت تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة السيد "أحمد الزيني" ، أن تراجع الأسعار فى مستلزمات الإنتاج الخاصة بالحديد والصلب والذى قد تراجعت قد وصلت أسعار الخردة  فيها إلى 2855 دولار وذلك بالنسبة للطن الواحد، بعد أن كان وصل سعر الطن فى الحديد الخاص بالخردة إلى  300 دولار، كما وصل سعر البليت الآن إلى 415 دولار بعد ان كان قد وصل إلى  430 دولار أمريكي .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنيه
أسمنت النصر النصر 713 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 703 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 710 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 730 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 700 جنيه
أسمنت العريش العسكري غير متاح
أسمنت سيناء سيناء 710 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 723 جنيه
السويس للأسمنت السويس 730 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية
أسمنت تكنو تكنو 698 جنية
أسمنت حلوان حلوان 735 جنية
أسمنت شورى شورى 698 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 720 جنية
السويدي السويدي 728 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية

 

المصدر:مصر365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017