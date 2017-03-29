فيديو.. مجدي عبد الغني عن «انسحاب الزمالك»: هو ده مرتضى منصور

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه يرفض تمامًا تقديم استقالته على خلفية حكم حل المجلس، معلقًا «لما يجي وزير الرياضة يقولي قدم استقالتك هقوله وأنا ذنبي إيه، أنا راجل دخلت مستقل وما اختارتش قائمة».

وتحدث عبد الغني، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، لقناة «dmc sports»، أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، مؤكدًا أن النادي الأبيض لم ينسحب من بطولة الدوري الممتاز، بدليل طلبه تأجيل مباراة سموحة.

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وتابع، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، صديق لجميع أعضاء المجلس، ولا توجد مشاكل معه، معلقًا «هو ده مرتضى منصور بيقلب في ثانية وبيصالح في ثانيةعنده الحلو وعنده المر».