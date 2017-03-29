«قوى عاملة» البرلمان: علاوة 10% بحد أقصى 120 جنيها على الراتب

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قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن البرلمان شهد مشادات حادة بين النواب ووزير المالية بسبب إقرار العلاوة الاجتماعية، إذ رفض الوزير إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي 360»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه تم الاستقرار على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا على الراتب الأساسي.

أشار إلى أن «مشروع القانون حدث فيه تعديل ولم يكن فيه ضم للعلاوة الخاصة، وذلك تم بعد موقف اللجنة واجتماعات عديدة عقدتها اللجنة».