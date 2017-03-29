مدير معهد ناصر يكشف الحالة الصحية لشاب الشرابية بعد قطع يده

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كشف الدكتور هاني مصطفى، مدير معهد ناصر، تفاصيل واقعة قطع يد شاب بمنطقة الشرابية على يد ٥ أشخاص، موضحًا أن الشاب وصل إلى المعهد يُعاني من هبوط شديد جدًا بالدورة الدموية بعد بتر كف يده اليسرى تمامًا، وتم عمل إسعافات أولية له في غرفة الطوارئ لإيقاف النزيف.

أضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي 360»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه تم تجهيز غرفة العمليات على الفور، مستطردًا: «اليد كانت مقطوعة تمامًا عن الجسد والعملية استغرقت 13 ساعة كاملة».

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تابع: «استطاع الفريق الطبي الممتاز أن تعود اليد التي تم بترها، تم توصيل وتثبت العظام، بعد أن كان هناك قطع كامل، وتم عودة اليد إلى ذراع الشاب بكل نجاح».