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اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث عنف العدوة"

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اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث عنف العدوة" اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث عنف العدوة"

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جانب من احدى جلسات محاكمة بديع

كتب-عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في القضية المتداولة إعلاميا بـ"عنف العدوة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب، وإيهاب سعيد، وسكرتارية علي سيد، وأندراوس فهمي.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 14 أغسطس 2013، حيث شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

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