حكاية خطة الـ7 ساعات لحل لغز اختطاف نجل جزار في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزي الداخلية للقطاع، في كشف ملابسات اختطاف طفل بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن والده خطط لذلك بالاتفاق مع عامل لديه بمحل جزارة ملكه؛ لمروره بضائقة مالية.

بيما تشير عثارب الساعة إلى الثامنة مساء، تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتقدم عبد العزيز أحمد 38 عاما، جزار، ببلاغ بأنه عقب قيامه بتوصيل نجله عبد الرحمن 10 سنوات، لتلقي درس خصوصي بمنزل مدرسة لغة إنجليزية بشارع جدة، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص يتحدث باللهجة الصعيدية، طالبه بدفع 400 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وإلا سيتسلمه جثة هامدة.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية؛ لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة، وتحرير الطفل.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن المتهم يدعى "إسماعيل. ف"، 30 عاما،عامل بمحل جزارة ملك مقدم البلاغ، وتم تحديد مكان اختبائه.