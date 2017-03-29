خال رضيعة الدقهلية المغتصبة: المتهم سبق أن قتل طفلا بعد محاولته التحرش به

كتبت – سحر عزام :

كشف مواطن يدعى أحمد "خال الطفلة المعتدى الاعتداء عليها جنسيًا، في إحدى قرى محافظة الدقهلية الجمعة الماضية عن ارتكاب المتهم الذي يبلغ من العمر 35 عاما جريمة قتل منذ 20 عامًا لطفل صغير بعد محاولة التحرش به.

وقال خال الرضيعة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "Ltc" مساء اليوم الثلاثاء إن المتهم سبق وأن صدر في حقه حكم بالسجن 15 عامًا وقضى 8 سنوات فقط منها، لافتًا لضروة توقيع أقصى عقوبة عليه بإعدامه بعد ما فعله في حق طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام و6 أشهر.

وأشار خال الطفلة إلى أن المتهم ارتكب جريمة قتل أخرى حبس بسببها لمدة 6 أشهر بدعوى إصابته بخلل عقلي ثم خرج وترك قريته وجاء للسكن في دملاش، لافتًا إلى إجراء الطفلة عمليتين واستقرار حالتها الصحية في الوقت الراهن.