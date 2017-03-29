8 أرقام من مواجهة هولندا وإيطاليا.. أمستردام آرينا «نحس» على الطواحين

التحرير

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فاز المنتخب الايطالي على المنتخب الهولندي، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب امستردام آرينا بالعاصمة الهولندية.

سجل أهداف إيطاليا كل من إيدير ماتينز، وليوناردو بونوتشي في الدقائق الـ32،11، من عمر الشوط الأول.

بينما سجل هدف هولندا الوحيد اللاعب، أليسيو رومانيولي، في الدقيقة الـ10، من ركلة جزاء.

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي 8 أرقام مهمة من اللقاء.



1- يعد الهدف الأول الذي تلقاه المنتخب الهولندي في الدقيقة الـ11، هو الهدف الـ5 في آخر 7 مباريات يدخل في مرماهم من خارج منطقة الجزاء.

2- تمكن المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، من تسجل الهدف الرابع له مع الفريق، حيث جاءت جميع أهدافه من خلال متاباعاته لركنيات المنتخب الإيطالي.

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3- سجل المنتخب الإيطالي الهدفين في الشوط الأول من المباراة، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها منتخب إيطاليا من التسجيل فقط في الشوط الأول منذ سبتمبر 2014 أمام المنتخب الهولندي.

4- 67 ثانية هي عدد الثواني الفاصلة بين هدف هولند وايطاليا الأول.

5- يعد فوز اليوم، هو الرابع للمنتخب الإيطالي خارج أرضه، منذ أكتوبر 2014.

6- بعد ان احتسب اليوم ركلة جزاء ضد المنتخب الإيطالي، وصل عدد ركلات الترجيح التي احتسبت ضد ايطاليا إلى 11 ركلة جزاء، منذ نوفمبر 2011.

7-حصل الهولندي، ويسلي سنايدر، لاعب وسط منتخب هولندا، وفريق جلطة سراي التركي، على أكبر عدد من التسديدات في اللقاء، رغم مشاركته في الدقيقة الـ82 من المباراة، حيث تمكن من التسديد على مرمى المنتخب الإيطالي مرتين فقط.

8- تعد مباراة اليوم هي الـ7 للمنتخب الهولندي، على أرضية ملعب امستردام أرينا، وخلال الـ7 مباريات تعادل في مباراة، وخسر في 6 مباريات.