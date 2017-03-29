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"سعفان" يوضح حقيقة تسريح العمالة المصرية من السعودية

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"سعفان" يوضح حقيقة تسريح العمالة المصرية من السعودية "سعفان" يوضح حقيقة تسريح العمالة المصرية من السعودية

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محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت – سحر عزام :

نفى محمد سعفان، وزير القوى العاملة تسريح عمالة مصرية بالسعودية أو غيرها من الدول، مشيرًا لقرار صدر في بإعفاء المخالفين لقواعد الإقامة من كافة المخالفات والغرامات بشرط مغادرة المملكة خلال 90 يوم اعتبارا من 29 مارس الجاري.

وناشد سعفان في حوار بقناة "Extra news" مساء الثلاثاء المصريين المخالفين بالمملكة بالتقدم وإنهاء إجراءتهم للإعفاء من الغرامات والعقوبات ومغادرة السعودية وذلك للتمكن بعد ذلك من العودة للمملكة في حال وجود فرصة عمل جديدة، لافتًا إلى إن من لم ينفذ القرار ويغادر خلال مهلة ال90 يوم ستطبق عليه كافة العقوبات عليه وترحيله ومنعه من دخول المملكة لمدة 5 أعوام.

وأوضح وزير القوى العاملة إن أولويات الوزارة تتمثل في الاهتمام بملفي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا لفتح وزارة القوى العاملة مكاتبها لعمال وسعيها الدائم للتواصل معهم لدعم خطواتهم.

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