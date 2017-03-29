عمرو أديب عن حملة مقاطعة السمك: "خليه يعفن"

كتبت – سحر عزام :

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتدشين أهالي الإسكندرية حملة لمقاطعة شراء الأسماك لغلاء سعره تحت شعار "خليها تعفن".

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" اليوم الثلاثاء :"خلي السمك يعفن، ليه السمك يغلي، البلطي من 15 إلى 35 والبوري من 35 إلى 55 جنيها، السمكة البلطي زاد عليها وهي بتجري في المياه، والسمك بدأ يعفن فعلا، السمك حصله إيه لكي يزيد سعره".

ودشنت عددا من صفحات الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لمقاطعة شراء الأسماك بعد غلاء سعرها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، متهمين التجار بالجشع وتعمد زيادة سعر الأسماك.