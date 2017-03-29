الجنايات تستأنف إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بـ"اقتحام السجون"

كتب - عمرو علي:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير.

وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على عددٍ من المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.