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"الأمور المستعجلة" تصدر حكمها بشأن حظر "تمرد"

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"الأمور المستعجلة" تصدر حكمها بشأن حظر "تمرد" "الأمور المستعجلة" تصدر حكمها بشأن حظر "تمرد"

مصراوي Masrawy

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

كتب-عمرو علي:

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حظر حركة "تمرد".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق، برفض دعوى تطالب بحظر حركة تمرد، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على ممتلكاتها.

وكان أشرف فرحات المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد كانت قد بُنيت على أسس سليمة بِناءً على رغبة الشعب، لكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب، إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانوني.

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