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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهدت عدة عواصم حول العالم، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها التوتر بين بكين وباريس، والحرب الكلامية في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى إلغاء قرار أوباما بخصوص الطاقة.

1- برلين تشتبه في تجسس تركيا على أتباع جولن بألمانيا

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حشد من السياسيين الأتراك فى السويد يوم 12 مارس 2017(أ ف ب)

كشف تقرير لراديو السويد أن معارضي التركية في السويد يتعرضون لضغوط من جانب مؤيديها.

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2- تصعيد كلامي في شبه الجزيرة الكورية

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علم كوريا الشمالية فى كولالمبور يوم 27 مارس 2017(أ ف ب)

أكدت كوريا الجنوبية أن جيشها على أتم الاستعداد لمواجهة أي استفزازات محتملة من جانب كوريا الشمالية، خاصة وأن الدولة الشيوعية مستمرة في تطوير الصواريخ الباليستية وتعمل على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

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3- بكين تطالب فرنسا بتوضيحات في مقتل مواطن صيني

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سيدة صينية فى احتجاجات ضد الشرطة فى باريس الثلاثاء(أ ف ب)

حثت الصين فرنسا على اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على سلامة وحقوق ومصالح المواطنين والمؤسسات الصينية على أراضيها وذلك بعدما قتلت الشرطة الفرنسية مواطنًا صينيًا بالرصاص في منزله بباريس في حادث تسبب في حدوث تظاهرات احتجاجية وأعمال عنف من جانب عشرات من أعضاء الجالية الصينية في العاصمة الفرنسية.

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4- محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن عائشة القذافي

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عائشة القذافى برفقة زوجها فى طرابلس-أرشيفية(أ ف ب)

رفعت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي العقوبات عن عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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5- ترامب يلغي قرار أوباما بشأن المناخ 

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الرئيس الأمريكي ترامب فى واشنطن الثلاثاء(أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يأمر بمراجعة خطة سلفه باراك أوباما حول المناخ، وهي "خطة الطاقة النظيفة" التي تفرض على محطات الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون.

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مصراوي Masrawy

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