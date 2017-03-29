10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، بأن قرار إدارة أوباما بعدم استخدام حق الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل بالأمم المتحدة العام الماضي بدا كركلة في البطن شعرت بها أمريكا، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده لن تغادر سوريا حتى تنتهي التهديدات الإرهابية، في حين عبرت والدة منفذ هجوم لندن خالد مسعود بأنها مصدومة مما قام به نجلها.. ونستعرض التصريحات الأبرز اليوم

1 - السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ''ولى زمن'' تقريع إسرائيل

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (أرشيفية)

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أمام أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة أن زمن "تقريع" الدولة العبرية "ولّى". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن في ديسمبر هجوما حادا على سلفه باراك أوباما بسبب عدم استخدام الإدارة الديموقراطية في آخر أيامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور القرار 2234 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن قرار أوباما كان بمثابة "ركلة في البطن" شعرت بها الولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- باسم يوسف: السخرية رائعة لكن الانتخابات تصنع الفارق

باسم يوسف من فيديو بيزنيس إنسايدر

قال الإعلامي باسم يوسف في فيديو بثه موقع "بيزنس إنسايدر" إن السخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تكون الطريقة الأفضل لمعارضته، مؤكدًا أنها مهمة إلى جانب المظاهرات والهتافات، لكن ما يؤتي بالثمار في النهاية هي الأصوات في الانتخابات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- والدة منفذ هجوم لندن: حزينة ومصدومة

صورة خالد مسعود منفذ هجوم لندن (أرشيفية)

عبرت والدة خالد مسعود، مهاجم مينستر في لندن، عن حزنها على ضحايا ابنها وصدمتها من تصرفه.

وقالت جانيت أجاو إنها "ذرفت الدموع" من أجل الذين أصيبوا في هذا الحادث المروع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4 - ترامب: أرغب في إنهاء الحرب على الفحم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يأمر بمراجعة خطة سلفه باراك أوباما حول المناخ، وهي "خطة الطاقة النظيفة" التي تفرض على محطات الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون. وفي كلمة مقتضبة ألقاها في مقر وكالة حماية البيئة حيث لم يذكر مرة واحدة مسالة التغير المناخي، أصر ترامب على رغبته في "إنهاء الحرب على الفحم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- أردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تطهير مدن جرابلس والراعي والباب من إرهابيي تنظيم داعش، فيما تقوم الآن القوات التركية بتطهير مناطق سوريا من إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، علي حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي بشكل كامل لحدود تركيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- مشعل: إسرائيل اغتالت "فقهاء"

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ ف ب)

اتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسرائيل باغتيال أحد قادتها في غزة، مؤكدا أن "الصراع مع الاحتلال سيبقى مفتوحا". وقال مشعل في كلمة له عبر دائرة فيديو مغلقة خلال حفل تأبين مازن فقهاء "إن العدو باغتياله فقهاء يقول لنا بجريمته لقد علمت عليكم (ضربتكم في عقر داركم!)، وانتزعت بطلا من أبطالكم من قلب غزة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- لوبان: السياسة ليست مثل الروديو

مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان (أ ف ب)

قالت مارين لوبان المرشحة الرئاسية اليمين المتطرف الفرنسي إنها ستستقيل من رئاسة فرنسا- حال فوزها في الانتخابات القادمة - إذا صوت الناخبون بالرفض على خروج بلادهم من منطقة اليورو في الاستفتاء الذي تعتزم تنظيمه. وقالت لوبان إنها لا تعتبر السياسة مثل رياضة الروديو "عدم الوقوع من فوق الحصان ليس املي الوحيد فأنا أريد الذهاب الى مكان بعينه واذا لم يسمح الفرنسيون لي بذلك سأترك لهم امكانية اختيار رئيس أخر".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- وزير داخلية ألمانيا: اعتقال أنيس العمري قبل تنفيذ هجوم برلين كان ممكنا

وزير خارجية ألمانيا توماس دي ميزير (أرشيفية)

صرح وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير أن اعتقال منفذ هجوم برلين أنيس العمري قبل قيامه بالهجوم في شهر ديسمبر الماضي كان ممكنا. وقال دي ميزير بصفته شاهدا أمام لجنة التحقيق الخاصة بقضية العمري بالبرلمان المحلي لولاية شمال الراين-فيستفاليا إنه كان ممكنا إصدار أمر اعتقال في نهاية شهر أكتوبر الماضي كحد أقصى بعدما أكدت تونس هوية العمري، واستدرك قائلا: "إلا أنه لم يتم حتى محاولة ذلك".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- مسؤولة روسية: 10 آلاف مقاتل "سوفيتي" في الشرق الأوسط

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو (أرشيفية)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، إن نحو 10 آلاف شخص هم عدد المقاتلين المنحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ومتواجدون في الشرق الأوسط.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- السفير سعيد أبوعلي:مطلوب قرارات عربية تتناسب مع تحديات القضية الفلسطينية

الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي (أرشيفية)

شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، على أن الوضع الفلسطيني الصعب جراء التصعيد الإسرائيلي يتطلب وقفة جادة من قبل القمة العربية على مستوى القادة والمقررة عقدها في البحر الميت بالأردن يوم غد الأربعاء. وقال أبو علي إن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تتطلب من القادة والزعماء العرب اتخاذ قرارات وعلى رأسها مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا