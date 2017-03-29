الملك سلمان: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن السعودية

عمان - )أ ش أ(

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن السعودية، لافتاً إلى أن الأمن والأمان الذي تنعم به المملكتان يدعم جهودهما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، في مقر إقامته بقصر الندوة بعمان مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي،حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين في المجالات كافة .

وذكرت وكالة الأنباءالأردنية "بترا" أن خادم الحرمين الشريفين شدد على العلاقات الأخوية التي تربطه بالملك عبد الله الثاني ، والعلاقات الوثيقة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين ، مبدياً ارتياحه للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية .

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط المملكتين الشقيقتين التي تحظى برعاية واهتمام الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن .

وأعرب الملقي عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الداعمة للأردن، مؤكداً الحرص على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.