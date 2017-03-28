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نائب برلماني يطالب وزير الآثار بالاستفادة من ممتلكات صندوق إنقاذ آثار النوبة

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نائب برلماني يطالب وزير الآثار بالاستفادة من ممتلكات صندوق إنقاذ آثار النوبة نائب برلماني يطالب وزير الآثار بالاستفادة من ممتلكات صندوق إنقاذ آثار النوبة

التحرير

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استنكر النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، التهديدات التي بدرت عن مدير متحف النوبة للعاملين بمنطقة آثار النوبة، عقب زيارة وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، التي أجريت للوقوف على أهم أسباب الاهمال الحكومي الذي تتعرض له معابد عمدا والسبوع بالنوبة القديمة، التي تبعد عن أسوان بحو 270 كيلومترا.

وطالب عبد القادر، فى تصريحات صحفيه له، اليوم الثلاثاء، بضرورة تدخل وزير الآثار، بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الممارسات التي يستخدمها قيادات الآثار بأسوان، ضد العاملين الذين كانوا سببا في الكشف عن معلومات هامة أضاءت الطريق أمام اللجنة لتوضيح حجم الاهمال بهذه المناطق الأثرية، كما طالب بسرعة إصدار قرار بنقل صندوق إنقاذ آثار النوبة من القاهرة إلى أسوان، وتوجيه كافة الأموال والمنح الموجودة بالصندوق لتطوير متاحف النوبة التي تعاني من الإهمال.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممتلكات صندوق إنقاذ آثار النوبة بأسوان، ومنها أتوبيسين نهريين و19 شقة منها 10 مغلقة و15 سيارة منها 10 دون استخدام وتوجيه العائد لإنقاذ وتطوير معابد النوبة وتوفير وسيلة مناسبة وسهلة لوصول السياح إليها.

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التحرير

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