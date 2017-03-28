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«الوفد» يتقدم بمقترحات جديدة على مشروع قانون الرياضة

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«الوفد» يتقدم بمقترحات جديدة على مشروع قانون الرياضة «الوفد» يتقدم بمقترحات جديدة على مشروع قانون الرياضة

التحرير

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قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن لجنة الرياضة بحزب الوفد قد عكفت على دراسة مشروع قانون الرياضة، المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، وذلك من خلال فريق من المتخصصين.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن القانون بشكل عام جيد جدا ويتفق معه حزب الوفد بشكل كبير، مثنيا على المجهود الذى بذله "عامر" فى سبيل إثراء التشريعات الرياضية والخروج بتشريعات لائقة، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم ببعض الإضافات والتعديلات على القانون التى أرتأت اللجنة أنها قد تكون فى مصلحة الرياضة المصرية وتطويرها.

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بينما قال الدكتور عبد اللطيف صبحى، نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد، إن الحزب تقدم بإضافة بعض المواد المهمة فى فصل الممارسة الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، والتى نص عليها الدستور فى نص المادة 84.

وأوضح صبحى، أن الوفد اقترح إضافة مواد مهمة فى فصل الاستثمار، محددا فيها النقاط التى يجب الاستثمار فيها والإجراءات التفيذية لها، واستحداث فصول مستحدثة مثل البحث العلمى فى الرياضى، الإعلام الرياضى، حقوق البث التليفزيونى، العلامات التجارية والتأمين الرياضى وغيرها من الموضوعات التى تشغل الرأى العام الرياضى.
 

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التحرير

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