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«شباب المحافظين» تستعرض مشكلات المواطنين المزمنة قبل عرضها على وزير الداخلية

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«شباب المحافظين» تستعرض مشكلات المواطنين المزمنة قبل عرضها على وزير الداخلية «شباب المحافظين» تستعرض مشكلات المواطنين المزمنة قبل عرضها على وزير الداخلية

التحرير

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اجتمعت اللجنة المسئولة بأمانة شباب حزب المحافظين عن ملف الداخلية، اليوم الثلاثاء، لوضع التوصيات النهائية، التي سيتم عرضها من قبل أمانة شباب الحزب قبل اللقاء المقرر عقده قريبا مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

وقال محمد غنيم، أمين شباب الجمهورية بالحزب، إن اللجنة المسئولة عن ملف الداخلية كانت قد عرضت عدة ملفات شائكة تؤرق المواطن على الطاولة لمناقشتها ووضع توصياتها قبل عرضها على وزير الداخلية فى الاجتماع المرتقب.

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وأوضح غنيم، أن هناك اجتماعا مرتقبا مع وزير الداخلية لمناقشة الملفات التى لها أولوية قصوى وتؤثر تأثيرا مباشرا، على سير حياة المواطن العادى مثل مشاكل التوك توك وسيارات النقل الثقيل، كما سنناقش مع وزير الداخلية مشكلة المرور المزمنة وسنضع توصياتنا التى خلصت فى الاجتماع عليه هذا إلى جانب الإتاوات المنتشرة فى المناطق الشعبية والتعدى على نهر الطريق.

وتابع: "على رأس تلك الموضوعات الهامة هو مقترح موضوع البصمة الوراثية وأهميته فى الكشف المبكر عن الجريمة وهو ما سيقلل معدل الجريمة بشكل كبير حال تطبيقه أسوة بالدول المتقدمة". 

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التحرير

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