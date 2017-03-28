خيري رمضان عن القمة العربية: «للكلام فقط»

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قال الإعلامي خيري رمضان، مساء الثلاثاء، إنه لا ينبغي التعويل على القمة العربية، والتي ستبدأ أعمالها غدًا الأربعاء، لافتًا إلى أنها «قمة كلام فقط.. هيتكلموا عن سوريا والعراق وليبيا والسودان وغيرها من القضايا، ثم يأخذ كل واحد من القادة شنطته ويرجع بلاده».

أضاف رمضان، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أننا «لا نُعول على القمة العربية، وما يعنينا كمصر من هذه القمة هي لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة والتي لم يُعلن عنها، فهي التي ستُحدد إشارات عن العلاقات المصرية العربية، زي علاقتنا مع السعودية والسودان».

وبدأ اليوم الثلاثاء، توافد رؤساء الدول والحكومات العربية على الأردن لحضور القمة العربية في دورتها الـ28، التي تعقد في منطقة البحر الميت.

وتبحث القمة العربية 17 بندًا جرى رفعها من وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري الذي عُقد أمس الاثنين، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وتتناول مجمل الملفات والقضايا العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

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وتبدأ أعمال القمة التي سيترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني، في تمام الساعة الـ11 من صباح غد بالتوقيت المحلي، بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة 27 للقمة العربية، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن الذي يُلقي كلمة يفتتح بها أعمال القمة الجديدة، ويعقبها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتوقع أن يشارك 17 من قادة الدول في القمة، بينهم إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.