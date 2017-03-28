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كمال: إسرائيل تحذر من عمليات إرهابية بسيناء.. و«إحنا ولا على بالنا»

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كمال: إسرائيل تحذر من عمليات إرهابية بسيناء.. و«إحنا ولا على بالنا» كمال: إسرائيل تحذر من عمليات إرهابية بسيناء.. و«إحنا ولا على بالنا»

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، مساء الثلاثاء، إن المكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب، حذّر مواطني بلاده المتواجدين في سيناء وتركيا من عمليات إرهابية، منتقدًا صمت وزير السياحة، يحيى راشد، حيال هذه التصريحات.

أضاف كمال، خلال برنامجه مساء «DMC»، عبر شاشة «DMC»: «مواطني إسرائيل يذهبون لمناطق بعيدة كل البعد عن الاستهداف الإرهابي، وهذه التصريحات تهدف لاستمرار الكساد السياحي في ».

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وتابع «يا ترى التحذيرات الإسرائيلية فعلًا للإسرائيليين، ولا تحذيرات لناس من جنسيات أخرى بهدف ضرب السياحة أكثر مما هي عليه»، مستكملًا «مصر لم تُعلّق على تصريحات إسرائيل خالص، وإحنا ولا على بالنا وكأن الموضوع مش شاغلنا أصلًا، وصمت الوزير شيء غريب جدًا».

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