شاهد| ميدو: «لازم حسام غالي يرجع المنتخب»

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على مواجهة المنتخب الوطني، أمام توجو، مؤكدًا أن الفراعنة في حاجة لوجود حسام غالي، قائد المنتخب.

وكتب «ميدو»، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"«منتخبنا عنده مشكله كبيره جدا إن أي حد هيضغط علينا هيعملنا مشكلة بسبب فقد الكوره بسهوله في وسط الملعب تحت ضغط.. لازم حسام غالي يرجع المنتخب».

وأضاف «غالي هو لاعيب الدائرة الوحيد اللي بيعرف يتصرف في الكورة تحت ضغط».

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وسخر مهاجم منتخب مصر السابق، من بدلة الإعلامي سيف زاهر، التي ارتداها في الاستوديو التحليلي للمباراة، قائلًا «صديقي سيف أنا معترض علي هذه البدلة سيراميكا».