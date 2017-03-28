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فيديو| سعد سمير: أتمنى تحقيق تاريخ مع الفراعنة

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فيديو| سعد سمير: أتمنى تحقيق تاريخ مع الفراعنة فيديو| سعد سمير: أتمنى تحقيق تاريخ مع الفراعنة

التحرير

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قال سعد سمير، مدافع الوطني، إن أي لاعب عليه بذل أقصى جهد لديه لتمثيل منتخب بلاده، متمنيًا تحقيق تاريخ مع الفراعنة.

وأضاف «سمير» خلال تصريحاته لقناة on sport، أن أساس النجاح في أي فريق هو حب اللاعبين لبعضهم، وأن يتمنى كل لاعب التوفيق لزميله.

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وتغلب المنتخب الوطني على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب»، سجل كهربا الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 56، واختتم محمد النني  ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 63.

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التحرير

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