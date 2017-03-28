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بالفيديو.. عمرو وردة: «هموت نفسي عشان المنتخب»

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بالفيديو.. عمرو وردة: «هموت نفسي عشان المنتخب» بالفيديو.. عمرو وردة: «هموت نفسي عشان المنتخب»

التحرير

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وجه عمرو وردة، نجم الوطني، الشكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على ثقته في قدراته والاعتماد عليه في المباريات الأخيرة.

وأضاف «وردة∙، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أنه سيبذل أقصى جهد لديه لحجز مكان أساسي في منتخب الفراعنة، «هموت نفسي للعب أساسي»، مؤكدًا أنه سعيد بتواجده مع فريقه باوك اليوناني، متمنيًا التوفيق مع فريقه في الفترة المقبلة.

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وشارك وردة في فوز منتخب على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب».

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التحرير

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