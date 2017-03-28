فيديو| المحمدي يحرج مهيب عبد الهادي على الهواء: «إنت عايز مشاكل؟»

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أحرج أحمد المحمدي، نجم المنتخب الوطني، مهيب عبد الهادي، مراسل قناة on sport، على الهواء، تعليقًا على سؤال الأخير حول انتقادات البعض له بأنه يظهر مع فريقه هال سيتي بشكل متميز، وعلى غير ذلك مع منتخب مصر.

وقال المحمدي، ردًا على "عبد الهادي": «تاني إنت، إنت عايز مشاكل»، مضيفًا أنه انتظر فرصته حتى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون، ولا يهتم بالرد على أية انتقادات، مؤكدًا أن حظوظ المنتخب الحالي في تحقيق حلم التأهل لكأس العالم أفضل من السنوات الماضية.

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وشارك المحمدي، في فوز منتخب مصر على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب».