العرب اليوم: تقدم في مفاوضات جنيف وتطورات بمعركة الموصل

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

وقعت، اليوم الثلاثاء، في المنطقة العربية العديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها توقيع اتفاقيات بين عمان والرياض، واستمرار القوات العراقية في عملياتها العسكرية في الموصل، إضافة إلى إعلان البيت الأبيض موعد لقاء الرئيسين دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي.

1- البيت الأبيض يعلن موعد لقاء السيسي وترامب

لقاء الرئيس المصرى و الرئيس الأمريكي فى 19 سبتمبر 2016(أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين المقبل في البيت الأبيض، لمناقشة موضعات عدة، أبرزها الحرب على تنظيم داعش.

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2- تقدم في مفاوضات جنيف

رئيس وفد المعارضة السورية ناصر الحريري في جنيف الثلاثاء(أ ف ب)

التقى مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، رمزي عز الدين رمزي، الوفد الحكومي السوري الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الجلسة تطرقت إلى "سلة الدستور" وسلم الوفد رمزي "ورقة مبادىء أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية.. على أن يعرضها على الأطراف الآخرى لإقرارها".

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3-ا لأردن والسعودية توقعان 15 اتفاقية

العاهل الأردني فى استقبال الملك سلمان فى عمان الثلاثاء(أ ف ب)

وقعت الأردن والسعودية 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5ر3 مليار دولار.

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4- القوات العراقية تواصل عملياتها في الموصل

عنصر من القوات العراقية يشير بعلامة النصر فى الموصل يوم 27 مارس 2017(أ ف ب)

أحرزت القوات العراقية تقدمًا بسيطًا، حيث أعلنت تنفيذ هجمات جديدة في مدينة الموصل القديمة، مشيرةً إلى أن الاستهداف الدقيق لمواقع مختارة حددتها معلومات المخابرات ساعد على إحراز التقدم الجديد المدعوم بطيران التحالف الدولي، وفقًا لما قالته وكالة "رويترز" الإخبارية الأمريكية.

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5- توقيف 60 مهاجرًا غير شرعي بواسطة البحرية الليبية

القبض على مهاجرين فى طرابلس يوم 23 مارس 2017(أ ف ب)

قال الناطق الرسمي للقوات البحرية العقيد أيوب قاسم ،في تصريح صحفي، إن دورية لحرس السواحل اعترضت 60 مهاجرا غير شرعي من بنجلاديش كانوا في حالة شروع للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية.

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