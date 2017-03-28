جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد

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عاد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، للتدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الثلاثاء، في آخر مران للنادي الملكي، قبل عودة بقية اللاعبين الدوليين.

وتأتي عودة بيل عقب رجوع الكرواتي لوكا مودريتش أمس الاثنين للتدرب مع الفريق، حيث شارك في المران كل من كيكو كاسيا وروبن يانييز ورفائيل فاران ودانيلو وفابيو كوينتراو ومودريتش ولوكاس فاسكيز وبيل وكريم بنزيمة وماريانو.

واشتمل المران على حصة تدريبية بالكرة وتدريبات للتمرير وأخرى على الاستحواذ، وفقا لما ذكره النادي في موقعه الالكتروني، لم يتعرض أي من لاعبي ريال مدريد للاصابة خلال فترة التوقف من أجل الالتزامات الدولية للمنتخبات حتى الآن.

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ويستعد الفريق الملكي لاستضافة ديبورتيفو ألافيس الأحد المقبل في الجولة الـ29 من الليجا.

ويتصدر الريال المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني، وما زال للميرنجي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.