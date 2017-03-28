أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد

Google+ Print
جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عاد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، للتدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الثلاثاء، في آخر مران للنادي الملكي، قبل عودة بقية اللاعبين الدوليين.

وتأتي عودة بيل عقب رجوع الكرواتي لوكا مودريتش أمس الاثنين للتدرب مع الفريق، حيث شارك في المران كل من كيكو كاسيا وروبن يانييز ورفائيل فاران ودانيلو وفابيو كوينتراو ومودريتش ولوكاس فاسكيز وبيل وكريم بنزيمة وماريانو.

واشتمل المران على حصة تدريبية بالكرة وتدريبات للتمرير وأخرى على الاستحواذ، وفقا لما ذكره النادي في موقعه الالكتروني، لم يتعرض أي من لاعبي ريال مدريد للاصابة خلال فترة التوقف من أجل الالتزامات الدولية للمنتخبات حتى الآن.

شاهد أيضا

ويستعد الفريق الملكي لاستضافة ديبورتيفو ألافيس الأحد المقبل في الجولة الـ29 من الليجا.

ويتصدر الريال المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني، وما زال للميرنجي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»